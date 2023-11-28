СМИ сообщили о состоянии Буданова после отравления жены

О здоровье руководителя военной разведки рассказали два источника в спецслужбах.
У начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова не обнаружили отравления, с ним все хорошо.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах.
Издание со ссылкой на два источника в спецслужбах проинформировало, что у Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все хорошо.
"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", – сказал один из собеседников.
Напомним, ранее 28 ноября СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили об отравлении супруги начальника ГУР Марианны Будановой тяжелыми металлами. Скорее всего, ее отравили через еду. Марианна прошла первый этап лечения.
Читайте также: