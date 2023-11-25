Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин хочет повторить Голодомор в Украине: ГУР о планах Кремля

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
504
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин хочет повторить Голодомор в Украине: ГУР о планах Кремля

Кремль. / Фото: Associated Press

В Украине 25 ноября чтят память жертв Голодомора.

Российские власти, похищая украинское зерно во время войны, преследуют только одну цель — повторить Голодомор уже в XXI веке.

В своем Telegram-канале Главное управление разведки сделало заявление, приуроченное к 90-й годовщине Голодомора.

"Невыносимые мучения украинцев были хуже самой смерти, а правду о голодоморе россия скрывала всегда, кто бы ни сидел в кремле. План путинского режима похитить у Украины зерно перед полномасштабным вторжением и повторить голодомор уже в ХХІ веке вместе с другими военными преступлениями России еще раз доказывают – геноцид был и является системным элементом московской политики», – говорится в сообщении.

В украинском ГУР отмечают, что геноцид – это системный элемент политики Российской Федерации. И геноцид 1932-1933 годов, и искусственные голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов Москва делала для того, чтобы целенаправленно уничтожить миллионы украинцев.

Разведчики отмечают, что "за все ужасные злодеяния Москва не была наказана ни разу". Впрочем, "время безнаказанности безобразной империи прошло".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с обращением в 90-ю годовщину геноцида. Глава государства подчеркнул, что "зло не было остановлено, не было искуплено, сейчас мы его останавливаем".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
504
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация