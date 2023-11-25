Путин хочет повторить Голодомор в Украине: ГУР о планах Кремля

Российские власти, похищая украинское зерно во время войны, преследуют только одну цель — повторить Голодомор уже в XXI веке.

В своем Telegram-канале Главное управление разведки сделало заявление, приуроченное к 90-й годовщине Голодомора.

"Невыносимые мучения украинцев были хуже самой смерти, а правду о голодоморе россия скрывала всегда, кто бы ни сидел в кремле. План путинского режима похитить у Украины зерно перед полномасштабным вторжением и повторить голодомор уже в ХХІ веке вместе с другими военными преступлениями России еще раз доказывают – геноцид был и является системным элементом московской политики», – говорится в сообщении.

В украинском ГУР отмечают, что геноцид – это системный элемент политики Российской Федерации. И геноцид 1932-1933 годов, и искусственные голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов Москва делала для того, чтобы целенаправленно уничтожить миллионы украинцев.

Разведчики отмечают, что "за все ужасные злодеяния Москва не была наказана ни разу". Впрочем, "время безнаказанности безобразной империи прошло".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с обращением в 90-ю годовщину геноцида. Глава государства подчеркнул, что "зло не было остановлено, не было искуплено, сейчас мы его останавливаем".

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