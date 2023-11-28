ЗМІ повідомили про стан Буданова після отруєння дружини

Про здоров'я очільника військової розвідки розповіли два джерела у спецслужбах.

У начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова не виявили отруєння, із ним усе гаразд.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах.

Видання із посиланням на два джерела у спецслужбах поінформувало, що у Буданова отруєння не встановлено. З його здоровʼям усе гаразд.

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"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили", – сказав один зі співрозмовників.

Нагадаємо, раніше 28 листопада ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомили про отруєння дружини начальника ГУР Маріанни Буданової важкими металами. Швидше за все, її отруїли через їжу. Маріанні пройшла перший етап лікування.

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