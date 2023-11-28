Що у неї в холодильнику: принцеса Євгенія здивувала шанувальників

Мати двох дітей трохи торкнулася теми харчування у її сім'ї, а також у королівській родині. Наприклад, принцеса розповіла, що вони замовляють їжу онлайн у неділю, її привозять у понеділок і пожартувала, що саме в неділю "досить сумно дивитись на її холодильник".

На запитання про вміст її продуктового кошику Євгенія відповіла: "Нічого цікавого. Курка, сосиски, завжди картопля, цибуля, часник".

Однак не всі члени королівської родини їдять часник. Наприклад, принцеса розповіла, що в будинку її батьків – Сари Йоркської та принца Ендрю – немає часнику та цибулі. Вони бояться "неприємного запаху з рота" і, як і багато членів королівської родини, уникають гострої їжі, пише express.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Королева Камілла раніше розповідала, що не їсть часник із цієї ж причини. Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді підтвердив це і розповів, що покійна королева Єлизавета II заборонила палацовим кухарям подавати їжу з великою кількістю цибулі чи часнику.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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