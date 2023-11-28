У тимчасово окупованому Криму перейменують населені пункти, аби повернути історичні найменування кримськотатарською мовою.

Про це йшлося на засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, про її використання для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.

Підготовка цього рішення триває на виконання Закону про засудження та заборону російської пропаганди і деколонізацію топонімії.

"Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. А також на дорожніх вказівниках і при виготовленні мап. Для цього проводитимуться комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники", - зазначили у повідомленні.

За результатами засідання Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення уряду.

Нагадаємо, що до України повертається "скіфське золото", яке було у музеях Криму під час окупації.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.