"Скіфське золото" повертається до України: де його зберігатимуть

"Скіфське золото" після майже 10 років судів повернулося до України з Нідерландів. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України.

Про це повідомив Національний музей історії України.

Наразі фахівці обстежують стан 565 артефактів, серед них — античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

"Оскільки колекція набула міжнародного політичного резонансу, її стан і подальша доля будуть відтепер під прискіпливою увагою світу. Це покладає відповідальність на всіх, хто стояв за політичним рішенням щодо повернення колекції в Україну під час війни. Вони мають забезпечити їй безпрецедентну охорону, а також відповідну економічну підтримку Національному музею історії України", — зазначив гендиректор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Нагадаємо:

Колекцію "Крим. Золотий острів у Чорному морі" виставили в амстердамському музеї Алларда Пірсона в лютому 2014 року, до того як Росія незаконно окупувала Крим. Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один із яких перебуває у Києві, а чотири – на території півострова. Серед понад 560 експонатів виставки — артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінне каміння та мечі стародавніх греків та скіфів.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати Україні, проте 2017 року російська сторона направила апеляцію. У жовтні 2020 року амстердамський суд задовольнив прохання України про відведення судді, який розглядав справу про "скіфське золото", а 22 квітня цього року відбулися вирішальні дебати сторін.

Верховний суд Нідерландів постановив, що "скіфське золото", яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні.

Вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

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