"Скифское золото" возвращается в Украину: где его будут хранить

"Скифское золото" после почти 10 лет судов вернулось в Украину из Нидерландов. Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины.

Об этом сообщил Национальный музей истории Украины.

Специалисты обследуют состояние 565 артефактов, среди них — античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

"Поскольку коллекция приобрела международный политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира. Это возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением по возвращению коллекции в Украину во время войны. Они должны обеспечить ей беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национального музея истории Украины", — отметил гендиректор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

Напомним:

Коллекцию "Крым. Золотой остров в Черном море" выставили в амстердамском музее Алларда Пирсона в феврале 2014 года, прежде чем Россия незаконно оккупировала Крым. Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – на территории полуострова. Среди более 560 экспонатов выставки — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть экспонаты Украине, однако в 2017 году российская сторона направила апелляцию. В октябре 2020 года амстердамский суд удовлетворил прошение Украины об отводе судьи, рассматривавшего дело о "скифском золоте", а 22 апреля этого года состоялись решающие прения сторон.

Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото", которое годами было предметом судебной волокиты в Нидерландах, должно быть возвращено Украине.

Стоимость коллекции составляет около 10 миллионов евро.

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