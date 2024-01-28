Обстрел Полтавщины "Искандерами": что известно о последствиях

К счастью, обошлось без пострадавших.

Накануне враг нанес удар двумя ракетами "Искандер-М" по Кременчугскому району. Вспыхнул масштабный пожар, который удалось ликвидировать.

Об этом пишет глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Как отмечается, более полутора сотен спасателей тушили огонь на площади более 1000 м². Было привлечено около 50 единиц техники. В ликвидации пожара участвовали и специалисты из соседних областей.

"Искренне благодарим их за помощь. Враг обязательно будет наказан! Спасибо нашим Силам обороны и спасателям за отданную работу! Слава Украине!", — подытожил Пронин.

Напомним, вечером в субботу, 27 января, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту на территории Кременчугского района Полтавщины.

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