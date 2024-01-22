Чемпіонат Європи з біатлону-2024: розклад усіх гонок і де дивитися

Континентальна першість з біатлону триватиме від 24 до 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі.

24 – 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі відбудеться чемпіонат Європи з біатлону 2024 року.

До програми змагань першості континенту включено індивідуальні гонки, спринти, персьюти, а також класична та одиночна змішані естафети.

Чемпіонат Європи з біатлону стане підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Що стосується Кубка світу з біатлону-2023/24, то змагання поновляться наприкінці лютого. Сьомий етап сезону прийматиме 29 лютого – 3 березня норвезький Голменколлен.

Розклад гонок чемпіонату Європи з біатлону

24 січня

11:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

26 січня

12:00 – Спринт, 10 км, чоловіки

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

27 січня

12:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

28 січня

11:45 – Змішана естафета

15:00 – Одинична змішана естафета

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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