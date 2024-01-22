Чемпионат Европы по биатлону-2024: расписание всех гонок и где смотреть

Континентальное первенство по биатлону пройдет с 24 по 28 января в словацком Брезно-Осрбли.
24 – 28 января в словацком Брезно-Осрбли состоится чемпионат Европы по биатлону 2024 года.
В программу соревнований первенства континента включены индивидуальные гонки, спринты, персьюты, а также классическая и одиночная смешанные эстафеты.
Чемпионат Европы по биатлону станет подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.
Что касается Кубка мира по биатлону-2023/24, то соревнования возобновятся в конце февраля. Седьмой этап сезона будет принимать 29 февраля – 3 марта норвежский Холменколлен.
Расписание гонок чемпионата Европы по биатлону
24 января
11:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
15:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
26 января
12:00 – Спринт, 10 км, мужчины
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
27 января
12:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
17:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
28 января
11:45 – Смешанная эстафета
15:00 – Одиночная смешанная эстафета
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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