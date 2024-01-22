Чемпионат Европы по биатлону-2024: расписание всех гонок и где смотреть

Континентальное первенство по биатлону пройдет с 24 по 28 января в словацком Брезно-Осрбли.

24 – 28 января в словацком Брезно-Осрбли состоится чемпионат Европы по биатлону 2024 года.

В программу соревнований первенства континента включены индивидуальные гонки, спринты, персьюты, а также классическая и одиночная смешанные эстафеты.

Чемпионат Европы по биатлону станет подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Что касается Кубка мира по биатлону-2023/24, то соревнования возобновятся в конце февраля. Седьмой этап сезона будет принимать 29 февраля – 3 марта норвежский Холменколлен.

Расписание гонок чемпионата Европы по биатлону

24 января

11:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

15:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

26 января

12:00 – Спринт, 10 км, мужчины

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

27 января

12:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

28 января

11:45 – Смешанная эстафета

15:00 – Одиночная смешанная эстафета

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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