Украинская биатлонистка завоевала "бронзу" в спринте на чемпионате Европы-2024

В пятницу, 26 января, на чемпионате Европы по биатлону-2024 в словацком Брезно-Осрбли состоялась женская спринтерская гонка, в которой бронзовую награду выборола украинка Кристина Дмитренко.

Всего Украину в спринте представляли семь биатлонисток: Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко, Анна Кривонос, Елена Городная, Александра Меркушина и Любовь Кипяченкова.

Кристина идеально отработала на огневых рубежах и почти всю гонку была лидером, однако в конце ее опередили норвежки Ида Лиен и Марен Киркейде.

Это первая медаль Украины на Евро-2024 по биатлону. Также это первая личная награда Дмитренко на уровне континентальных первенств.

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты женского спринта

1. Ида Лиен (Норвегия, 0+0) 19:11.5

2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0)+14.0

3. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +35.3

4. Анна-Карин Гайденберг (Швеция, 0+0)+40.8

5. Дженни Энодд (Норвегия, 0+0)+40.9

6. Эмили Калькенберг (Норвегия, 0+1) +43.8

...

12. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +57.8

25. Анна Кривонос (Украина, 1+0) +1:23.1

31. Елена Городная (Украина, 1+0) +1:34.6

32. Анастасия Меркушина (Украина, 0+2) +1:35.0

36. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+1) +1:40.3

39. Александра Меркушина (Украина, 2+0) +1:45.5

Добавим, что 26 января на ЧЕ по биатлону также состоялся мужской спринт, в котором лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын – 12-е место. Победителем стал француз Антонен Гигонна.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону является подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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