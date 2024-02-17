Скільки Росія має керованих авіабомб: експерт приголомшив заявою

Нам навіть не потрібно рахувати КАБи, тому що їх насправді тисячі, зазначив військовий експерт Сергій Кузан.

Росія має ще дуже багато керованих авіаційних бомб. Нам навіть не потрібно рахувати, тому що їх насправді тисячі.

Про це заявив військовий експерт Сергій Кузан в ефірі телемарафону.

"Що таке КАБи? Це стандартна авіабомба, основна зброя будь-якого бомбордувальника, але з доробленими крильцями, планерами, які допомагають цій авіабомбі на відстані в кілька десятків кілометрів планувати на позиції. Десь, можливо, втрачається певна точність, все залежить від технології. Наприклад, американські аналогічні бомби з обвісами – набагато точніші, але по потужності – все залишається (і одне, і друге) страшною зброєю. 250 кілограмів, і пів тонни і тонна вибухівки, які просто летять з неба на будь-яку будівлю. Тобто однозначно, що це кінець будь-якому місту", – пояснив експерт.

Отже це ще раз підтверджує, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони.

"Лише так, знищуючи їхні літаки, знищуючи носії на достатній відстані (наприклад, 60 кілометрів), ми можемо хоч якось убезпечити наші фронтові міста від цих КАБів", - підсумував Сергій Кузан.

Нагадаємо, росіяни посилили динаміку застосування керованих авіабомб на фронті. На окремих ділянках фронту кількість скидань сягає сотні за добу.

Читайте також провідні новини дня: