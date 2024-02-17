Чотири загрозливих напрямки: Арестович – про плани Росії після Авдіївки

Олексій Арестович зазначив, що Росія зараз кидає по дві армії на напрямок.

Після Авдіївки в Україні окреслилися чотири загрозливих напрямки.

Про це заявив колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю казахстанському бізнесмену, видавцю Forbes Kazakhstan Арманжану Байтасову.

"Вони (російські окупанти — ред.) дуже сильно тиснуть під Новомихайлівкою, це південніше Авдіївки, не так далеко. Для того, щоб зрізати Вугледарський виступ, так званий, і просунуться вперед. Тобто загальний задум: вони рухаються в напрямку на Покровськ. Це відповідає політичним завданням, які ставить російське керівництво, яке каже, що їхнє завдання: "звільнити"/захопити Донецьку область повністю... Те саме: Запорізька та Херсонська. Херсонську – складніше, бо частина Херсонської на правому березі високому. Вони не можуть узяти селище Кринки, яке тримається невеликою кількістю наших морпіхів... Безуспішні штурми тривають уже декілька місяців поспіль з дуже великими втратами для росіян. Взагалі вони не зважають на втрати, зараз лізуть вперед... Те саме під Куп'янськом – там серйозне угруповання... Продовжують вони тиснути і в районі Білогорівки, це трохи на північний схід від Бахмута", – зазначив експерт.

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Арестович підкреслив, що Росія зараз кидає по дві армії на напрямок.

"Тобто десь чотири основні точки докладання сил Росії або де створені серйозні угруповання, які являють собою декілька російських армій за сумою, десь по дві армії на напрямок", — сказав він.

Нагадаємо, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що в ніч проти суботи, 17 лютого, Збройні сили України залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки, щоб не допустити оточення. Кривава битва за місто тривала п'ять місяців.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу. Він розповів, що для цього потрібно.

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