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"Авдіївку – повернемо": Умєров розповів, що для цього потрібно

"Авдіївку – повернемо": Умєров розповів, що для цього потрібно

Рустем Умєров / Фото: РБК-Україна

Рустем Умєров назвав, що потрібно для повернення Авдіївки.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу.  

Про це він написав у Facebook.

За словами міністра, для цього необхідні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів та артилерійські снаряди. 

"Працюємо над цим постійно. Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо", - написав Умєров.

Нагадаємо, військове командування прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки. Більше про це читайте за посиланням.

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