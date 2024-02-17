"Авдіївку – повернемо": Умєров розповів, що для цього потрібно

Рустем Умєров назвав, що потрібно для повернення Авдіївки.
Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу.
Про це він написав у Facebook.
За словами міністра, для цього необхідні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів та артилерійські снаряди.
"Працюємо над цим постійно. Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо", - написав Умєров.
Нагадаємо, військове командування прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки. Більше про це читайте за посиланням.
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