Гурт "Антитіла" виступив проти участі України у "Євробаченні"

Учасники гурту "Антитіла" прокоментували, чи варто, на їхню думку, Україні під час повномасштабної війни брати участь у такому конкурсі, як "Євробачення".

Так, за словами засновника та клавішника колективу Сергія Вусика, зараз такі заходи для нашої країни є недоречними. Вусик пояснив, що ці гроші можна було б зекономити і витратити на допомогу українській армії:

"Нещодавно у нас з товаришем підіймалося питання, як пояснювати європейцям і тим, хто підтримує Україну, що ми стільки грошей будемо відправляти від нашої країни на "Євробачення". Можливо, варто було відмовитися брати участь. І сказати: "Бачите, ми на всьому економимо, оскільки ми потребуємо коштів на снаряди", - висловив свою думку Сергій Вусик, пише hochu.ua

Гурт "Антитіла"

Поділяє думку колеги й фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя. Співак вважає, що наступного року Україні варто замислитися, перш ніж погоджуватись на участь у "Євробаченні". Тим не менш, наших цьогорічних представниць Jerry Heil та alyona alyona оцінив:

"Дівчата виграли - молодці, хай їдуть представляти. Що вже зараз казати? Але наступного року дійсно треба подумати, що, можливо, нам варто зекономити. І добре, що ми можемо відправляти від України, що держава є, з якої можна відправляти", - сказав Тополя.

alyona alyona та Jerry Heil цьогоріч їдуть від України на "Євробачення" / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, що 68-й за рахунком пісенний конкурс "Євробачення-2024" цьогоріч відбудеться у шведському місті Мальме. Україну на музичній першості представлять Jerry Heil та alyona alyona з піснею Teresa & Maria. Раніше артистки відреагували на закиди, що нечесно перемогли у нацвідборі на конкурс.

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