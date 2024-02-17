Путін "викинув" Мурата Насирова з вікна через Кабаєву - Максакова

Оперна співачка та колишня депутатка держдуми РФ Марія Максакова заявила, що співака Мурата Насирова насправді вбив директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев.

"Права рука Путіна", як називають Патрушева, зробив це через коханку російського диктатора Аліну Кабаєву. Мовляв, вона мала дуже теплі стосунки з виконавцем, а Путін ревнував. Аби ліквідувати Насирова, Патрушев наказав викинути його з вікна:

"Кажуть, Кабаєва була дуже запальна. У неї були зворушливі стосунки з Муратом Насировим. Також у неї був залицяльник грузин, який працював у МВС: їздив із нею на Олімпіади, дарував їй "мерседеси", – розповіла Максакова в інтерв’ю Олесі Бацман.

Мурат Насиров

Та, врешті, обох залицяльників Кабаєвої Патрушев наказав ліквідувати:

"Але склалося інакше. Одного Патрушев наказав викинути з вікна, від другого відкупилися. Він погодився на це, потім "розгодували" цього кабанчика-міліціонера. З часом він пішов під кримінальні справи, у нього все конфіскували", - поділилася ексдепутатка держдуми РФ.

Аліна Кабаєва, Володимир Путін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що російський співак Мурат Насиров, відомий, зокрема, за хітами "Мальчик хочет в Тамбов", "Я это ты, ты это я", "Ловила на губы" трагічно помер на 38 році життя. Артиста не стало 2007-го. Він випав з балкону його квартири на 5-му поверсі та розбився насмерть. За офіційною версією Насиров вчинив самогубство. Та в ЗМІ озвучували версії, що вбивство виконавця організували російські спецслужби.

Зазначимо, що раніше Марія Максакова заявляла, що Аліна Кабаєва - була лише прикриттям і насправді Путіна хвилюють чоловіки. Зокрема, за словами ексдепутатки держдуми РФ, російський диктатор мав близькі стосунки з російським віолончелістом Сергієм Ролдугіним.

Читайте також: