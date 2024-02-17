Путин "выбросил" Мурата Насырова из окна из-за Кабаевой — Максакова

Оперная певица и бывшая депутат госдумы РФ Мария Максакова заявила, что певца Мурата Насырова на самом деле убил директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев.

"Правая рука Путина", как называют Патрушева, сделал это из-за любовницы российского диктатора Алины Кабаевой. Мол, у нее были очень теплые отношения с исполнителем, а Путин ревновал. Чтобы ликвидировать Насырова, Патрушев приказал выбросить его из окна:

“Говорят, Кабаева была очень зажигательная. У нее были трогательные отношения с Муратом Насыровым. Также у нее был поклонник грузин, работавший в МВД: ездил с ней на Олимпиады, дарил ей "мерседесы", – рассказала Максакова в интервью Алесе Бацман.

Мурат Насыров

И, по итогу, обоих поклонников Кабаевой Патрушев приказал ликвидировать:

“Но сложилось иначе. Одного Патрушев отдал приказ выбросить из окна, от другого откупились. Он согласился на это, потом "раскормили" этого кабанчика-милиционера. Со временем он пошел под уголовные дела, у него все конфисковали", – поделилась экс-депутат госдумы РФ.

Алина Кабаева, Владимир Путин / Фото: Getty Images

Напомним, что российский певец Мурат Насыров, известный, в частности, по хитам "Мальчик хочет в Тамбов", "Я это ты, ты это я", "Ловила на губы", трагически умер на 38 году жизни. Артиста не стало в 2007 году. Он выпал с балкона его квартиры на 5 этаже и разбился насмерть. По официальной версии Насыров совершил самоубийство. Однако в СМИ озвучивали версии, что убийство исполнителя организовали российские спецслужбы.

Отметим, что ранее Мария Максакова заявляла, что Алина Кабаева была лишь прикрытием и на самом деле Путина волнуют мужчины. В частности, по словам экс-депутата госдумы РФ, российский диктатор имел близкие отношения с российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

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