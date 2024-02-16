17 февраля – какой церковный праздник, почему стоит пить много холодной воды

Завтра, 17 февраля, в православном календаре день памяти святого мученика Теодора Тирона. Святой мученик Теодор Тирон был солдатом римской армии, пострадавшим за христианскую веру во времена великого преследования Диоклетиана в начале IV века. Теодор родился в Амасее, Понте, в семье христиан. Он служил в римской армии, но держал свою веру в тайны, пока не получил знака от Бога, чтобы принести себя в жертву.

Когда его воинская часть была отправлена в Понт для зимовки, ему приказали принести жертву идолам, но он отказался и признался в своей вере в божественность Иисуса Христа. Он ночью пошел в языческий храм и разрушил алтарь богини Реи, матери богов, что вызвало большое возмущение в городе Эухаити.

Теодора задержал один из слуг храма и привел к правителю Пуплию. Теодор не сопротивлялся и спокойно отвечал на вопросы от Пуплия. Юноша утверждал, что бессмысленно считать Богом бездуховный кусок дерева, который через мгновение был возведен в пепел, на что Пуплий угрожал ему жесточайшими пытками. Теодор ответил: "Ваши угрозы не пугают меня, потому что сила Христа будет моей радостью и утешением в мучениях". Правитель бросил Теодора в темницу без еды. В ту же ночь Христос явился мученику, чтобы подбодрить его и пообещать ему, что Его благодать является Его отважным слугой для еды, радости и защиты.

Пуплий приказал сжечь Теодора на костре, но огонь не задел его тела. Тогда он приказал пробить его грудь копьем, и юноша умер, выражая благодарность Богу за Его милость. Тело Теодора было похоронено в Эухаити, а его мощи были перенесены в Константинополь в 319 году.

Церковный праздник 17 февраля — день памяти священномученицы Марианны

Священномученица Марианна была францисканской монахиней, родившейся в Германии в 1838 году, но переехавшей с семьей в США, когда ей было девять месяцев. Она служила в качестве учительницы, главной медсестры и супериорки в католических школах и больницах в штате Нью-Йорк. В 1883 году она ответила на призыв Папы Льва XIII помочь больным проказой (или болезнью Гансена) на Гавайях. Она и еще шесть сестер отправились на остров Оаху, где они открыли дом для детей родителей, страдавших проказой. Позже она переехала на остров Мауи, где руководила первой общей больницей на острове, а также школой Святого Антония. В 1888 году она и ее сестры переехали на полуостров Калаупапа на острове Молокаи, где они ухаживали за больными проказой, изгнанными из общества. Она продолжала служить на Молокае до своей смерти в 1918 году.

Приметы 17 февраля

Народные приметы 17 февраля / Фото: Pexels

Теплая погода — к знойному лету, и наоборот.

Туман — май будет прохладным.

Идет снег — к большому урожаю.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не одевать слишком нарядную одежду, напротив, считалось, что счастье принесут старые вещи. Но дополнительно стоит забыть о черном цвете, приносящем беды. Нельзя стричься — по поверьям человек так остается без материального благополучия.

Что можно делать завтра

Считалось, что нужно целый день пить как можно больше холодной воды – это поможет очистить организм от болезней. Также святому Теодору молятся о том, чтобы нашелся потерянный человек или вещь.

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