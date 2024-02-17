Группа "Антитела" выступила против участия Украины в "Евровидении"

Участники группы "Антитела" прокомментировали, стоит ли, по их мнению, Украине во время полномасштабной войны участвовать в таком конкурсе, как "Евровидение".

Так, по словам основателя и клавишника коллектива Сергея Вусика, сейчас такие мероприятия для нашей страны неуместны. Вусик объяснил, что эти деньги можно было бы сэкономить и потратить на помощь украинской армии:

"Недавно у нас с товарищем поднимался вопрос, как объяснять европейцам и тем, кто поддерживает Украину, что мы столько денег будем отправлять от нашей страны на "Евровидение". Возможно, стоило отказаться участвовать. И сказать: "Видите, мы на всем экономим, поскольку мы нуждаемся в средствах на снаряды", — выразил свое мнение Сергей Вусик, пишет hochu.ua

Группа "Антитела"

Разделяет мнение коллеги и фронтмен "Антител" Тарас Тополя. Певец считает, что в следующем году Украине следует задуматься, прежде чем соглашаться на участие в "Евровидении". Тем не менее, наших представительниц Jerry Heil и alyona alyona оценил:

"Девушки выиграли — молодцы, пусть едут представлять. Что уж сейчас говорить? Но в следующем году действительно надо подумать, что, возможно, нам стоит сэкономить. И хорошо, что мы можем отправлять от Украины, что государство есть, из которого можно отправлять", – сказал Тополя.

alyona alyona и Jerry Heil в этом году едут от Украины на "Евровидение" / Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, что 68-й по счету песенный конкурс "Евровидение-2024" состоится в шведском городе Мальме. Украину на музыкальном первенстве представят Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria. Ранее артистки отреагировали на упреки, что они нечестно победили в нацотборе на конкурс.

Читайте также: