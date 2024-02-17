Четыре угрожающих направления: Арестович – про планы России после Авдеевки

Алексей Арестович отметил, что Россия сейчас бросает по две армии на направление.

После Авдеевки в Украине обозначились четыре угрожающих направления.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович в интервью казахстанскому бизнесмену, издателю Forbes Kazakhstan Арманжану Байтасову.

"Они (российские оккупанты – ред.) очень сильно давят под Новомихайловкой, это южнее Авдеевки, не так далеко. Для того, чтобы срезать Угледарский выступ, так называемый, и продвинутся вперед. То есть общий замысел: они движутся в направлении на Покровск. Это соответствует политическим задачам, которые ставят российское руководство, которое говорит, что их задача: "освободить"/захватить Донецкую область полностью... То же самое: Запорожская и Херсонская. Херсонскую – сложнее, потому что часть Херсонской на правом берегу высоком. Они не могут взять поселок Крынки, который держится небольшим количеством наших морпехов... Безуспешные штурмы длятся уже несколько месяцев подряд с очень большими потерями для россиян. Вообще они не считаются с потерями сейчас, лезут вперед... То же самое под Купянском – там очень серьезная группировка... Продолжают они давить и в районе Белогоровки, это чуть северо-восточнее Бахмута", – отметил эксперт.

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Арестович подчеркнул, что Россия сейчас бросает по две армии на направление.

"То есть где-то четыре основных точки приложения сил России или где созданы серьезные группировки, которые представляют собой несколько российских армий по сумме, где-то по две армии на направление", – заключил он.

Напомним, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, Вооруженные силы Украины покинули свои позиции и вышли из Авдеевки, чтобы не допустить окружения. Кровавая битва за город длилась пять месяцев.

В то же время, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного ухода. Он рассказал, что для этого нужно.

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