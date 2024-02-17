Сколько у России управляемых авиабомб: эксперт ошарашил заявлением

Нам даже не нужно считать КАБы, поскольку их действительно тысячи, отметил военный эксперт Сергей Кузан.

Россия имеет еще очень много управляемых авиационных бомб. Нам даже не нужно считать, поскольку их действительно тысячи.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Кузан в эфире телемарафона.

"Что такое КАБы? Это стандартная авиабомба, основное оружие любого бомбардировщика, но с доработанными крылышками, планерами, которые помогают этой авиабомбе на расстоянии в несколько десятков километров планировать на позиции. Где-то, может быть, теряется определенная точность, все зависит от технологии. Например, американские аналогичные бомбы с обвесами – намного более точные, но по мощности – все остается (и одно, и другое) страшным оружием 250 килограммов и пол тонны и тонна взрывчатки, которые просто летят с неба на любое здание. То есть однозначно, что это конец любому городу", – объяснил эксперт.

Это еще раз подтверждает, что Украине нужны средства противовоздушной обороны.

"Лишь так, уничтожая их самолеты, уничтожая носители на достаточном расстоянии (например, 60 километров), мы можем хоть как-то обезопасить наши фронтовые города от этих КАБов", – подытожил Сергей Кузан.

Напомним, россияне усилили динамику применения управляемых авиабомб на фронте. На отдельных участках фронта количество сбросов достигает сотни в сутки.

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