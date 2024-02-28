Військовополоненого змушували годинами стояти в камері та співати російський гімн

Український військовий Микола Гойдало, який повернувся додому після 610 днів російського полону, відверто розповів про жахливі умови, в яких його утримували, та моральні тортури, які доводилося переносити.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН.

50-річний шахтар з Волині добровольцем пішов до війська одразу після повномасштабного вторгнення. У травні 2022-ого року потрапив у полон. Обміняли його 31 січня.

За час перебування в полоні Микола Гойдало схуд на 35 кілограмів. Тепер він має проблеми з ногами внаслідок вимушеного щоденного багатогодинного стояння. Ось що він розповів

...про режим

"Виводили на прогулянки, зимою – по півгодини... літом – по годині. А решту часу – стояти... Це такий режим: зайшов в камеру, ти стоїш, не сидиш, не лежиш, просто стоїш... Вони вже самі вирішували, чи можна сісти".

...про їжу

"Каша, вівсянка, перловка, січка... Обід, перше – ріденьке. Їжа "скудна" була... Аби тільки так, щоб прожити. Увечері була картопля з рибою часом, як попадеться".

...про моральний тиск

"Це психологічна атака. Вони давали вірші вчити "за Росію", щоб зламати... І звичайно російський гімн співали... Відмовиться дуже тяжко – могли ребра постраждати, могли ноги постраждати. Краще поспівати, ніж терпіти такий біль".

...про те, що підтримувало

"Віра підтримувала. Сім’ю хотілося побачити. Повернутися на землю свою" .

...про те, чого зараз хочеться найбільше

"Щоб війна закінчилася і миру хочеться. Бо ніхто би не подумав, що з Росією може бути війна. А така війна, як зараз – скільки людей, можна сказати, ні за що страждають і покалічені – це просто не вкладається в голові".

Нагадаємо, 31 січня Україна повернула додому з російського полону 207 військових.

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