Сколько военных самолетов осталось в РФ – ответ эксперта

По мнению Валерия Романенко, Россия сохраняет преимущество в небе, а у украинского ПВО еще очень много работы.

По словам эксперта по авиации Валерия Романенко, у России до сих пор есть достаточно мощный потенциал военной авиации, который она сохраняет, несмотря на потери на фронте в Украине. Также известно, что россияне восстанавливают старые истребители и штурмовики.

Об этом эксперт рассказал в комментарии Эспрессо.tv.

"Сегодня количество российских военных самолетов, несмотря на потери, не уменьшается. Именно поэтому нам нужны новые западные ЗРК, которые помогут нам нивелировать преимущество РФ в авиации. Я надеюсь, что нам удастся усилить нашу систему ПВО еще несколькими ЗРК Patriot", – рассказал Валерий Романенко. .

По данным эксперта, на данный момент в составе воздушных сил РФ находятся 120 самолетов Су-34, которые чаще всего сбивают украинские силы ПВО в последнее время. Из десяти сбитых самолетов семь – это Су-34.

“Когда Россия начала вторжение, у них было 140 таких самолетов. Через два года они построили еще 16 Су-34. Но некоторые потери им все же не удается компенсировать, – рассказал Романенко.

Невосполнимые потери – єто штурмовики Су-25, которые сняли с производства еще в советское время.

Но за два года войны Россия смогла увеличить количество истребителей Су-35. За этот период украинские Силы обороны уничтожили десять таких самолетов, но россияне восстановили еще 15.

Поэтому, по мнению Валерия Романенко, украинским воздушным силам "еще работать и работать".

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