Гол Мудрика помог "Челси" одержать сложную победу и выйти в четвертьфинал Кубка Англии (видео)

Михаил вышел в стартовом составе против "Лидса" и отыграл почти весь матч.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле одолел "Лидс Юнайтед" в матче 1/8 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 3:2 .

Гости вышли вперед уже на 8-й минуте встречи усилиями Матео Джозефа.

Однако "синие" еще в первом тайме сумели отыграться, а затем и повести в счете. На 15-й минуте Николас Джексон забил после передачи Мойзеса Кайседо, а на 37-й минуте Мудрик ударом в одно касание в дальний угол из пределов штрафной замкнул прострел Рахима Стерлинга.

Видео гола Мудрика

После перерыва "Лидсу" удалось восстановить паритет в матче – на 59-й минуте Джозеф оформил дубль.

Однако на последней минуте основного времени подопечные Маурисио Почеттино вырвали победу – Конор Галлахер забил решающий мяч, воспользовавшись передачей Энцо Фернандеса.

Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и провел на поле почти весь матч. 23-летнего украинца заменили только на 90+4-й минуте.

Следует отметить, что до этого Михаил в последний раз появлялся в стартовом составе "синих" еще 6 января в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Престона" (4:0).

В целом Мудрик провел 27-й матч за лодонский клуб во всех турнирах в этом сезоне. В его активе 5 голов и 2 ассиста.

Обзор матча "Челси" – "Лидс Юнайтед"

В 1/4 финала Кубка Англии команда Мудрика сыграет против "Лестера", который в 1/8 финала в экстра-таймах обыграл "Борнмут" (1:0) украинского защитника Ильи Забарного.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" (2:1).

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