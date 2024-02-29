Гамбургу загрожує "навала" крабів: що відомо (відео)

Десятки тисяч крабів переміщаються Ельбою в напрямку Гамбурга.

Про це повідомляє російський BILD.

На початку двадцятого століття китайські рукавчасті краби були завезені з судноплавством до європейських прісних водойм. Вони мають широке розповсюдження у великих европейських річках. Включаючи Рейн і Везер.

Краби розмножуються в морі подібно до вугру або камбали, після чого молодь мігрує вгору річками, де знаходить їжу. Проте фахівці занепокоєні, адже краби можуть завдати величезної шкоди.

Мешкаючи у руслах річок вони засмічують водні шляхи, руйнують рибальські снасті гострими клешнями та можуть поїдати ікру риб та витісняти місцеві види у боротьбі за ресурси.

У напрямку Гамбурга переміщуються десятки тисяч крабів

Нагадаємо, що котячий хвіст — один із найвиразніших аспектів мови тіла кішок.

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