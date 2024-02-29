В направлении Гамбурга перемещаются десятки тысяч крабов

Десятки тысяч крабов перемещаются по Эльбе в направлении Гамбурга.

Об этом сообщает российский BILD.

В начале двадцатого века китайские рукавчатые крабы были завезены с судоходством в европейские пресные водоемы. Они широко распространены в крупных европейских реках. Включая Рейн и Везер.

Крабы размножаются в море подобно угре или камбалы, после чего молодежь мигрирует вверх по рекам, где находит пищу. Однако специалисты обеспокоены, ведь крабы могут нанести огромный ущерб.

Живя в руслах рек они засоряют водные пути, разрушают рыболовные снасти острыми клешнями и могут поедать икру рыб и вытеснять местные виды в борьбе за ресурсы.

Напомним, что кошачий хвост — один из самых выразительных аспектов языка тела кошек.

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