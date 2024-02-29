Огнепад: Сеть очаровало крайне редкое явление – видео

В Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США, запечатлели редкое явление — "огнепад".

Об этом пишет Newsweek.

На видео, снятом 22 февраля, видно, как водопад Хвощ освещен, словно горит огнем.

Это явление – иллюзия. Ее можно увидеть только с середины до конца февраля каждый год в калифорнийском парке. Это происходит, когда солнце садится под определенным углом, когда свет падает на водопад, создавая эффект горения воды.

На видео, снятом Шринивасаном Маниеваннаном, видно, как зрители ждут у смотровой площадки, ожидая возможности увидеть редкое явление. Впоследствии вода внезапно начинает светиться, словно ее подожгли. Сияние водопада, кажется, становится темнее по мере того, как солнце продолжает садиться.

Ежегодно в Йосемите наблюдается всплеск посетителей: зрители собираются в калифорнийском парке, надеясь увидеть редкое явление. Однако есть некоторые строгие критерии, которым необходимо отвечать, чтобы "пожар" произошел. Во-первых, это очень зависит от погоды, поскольку небо должно быть кристально чистым, чтобы солнечный свет достиг воды, сообщает туристический информационный сайт Yosemite.com. Во время сезона "пожаров" очень маленькое окно возможностей, пока солнце садится, для создания иллюзии, поэтому, если в это время облака закрывают солнце, этого не произойдет. Это также зависит от того, сколько воды стекает со скалы. Иллюзия проявляется в полную силу только тогда, когда у Хвощи достаточно воды, чтобы отражать свет. Поэтому на земле всегда должно быть немного снега, чтобы вода поступала в водопад. Но это также должно сочетаться с теплыми условиями, чтобы снег таял достаточно и попадал в водопад.

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Также сообщается, что можно увидеть сияние огнепада, если на улице холодно и со скалы течет лишь небольшое количество воды. Свет все равно будет отражаться в небольшом ручейке воды. Однако иллюзия лавы не добивается своего полного эффекта, если со скалы не падает много воды, как показано в этом видео.

Посетители могут спланировать свой визит, чтобы увидеть огнепад, заранее узнав уровень потока воды. Веб-камера Йосемитского водопада транслирует в реальном времени несколько участков национального парка, а это значит, что потенциальные зрители могут посмотреть на водопад Хвощ, чтобы оценить поток воды перед прибытием.

Напомним, ранее ученые показали уникальное природное явление — снежные "пончики". Такие "скульптуры" действительно завораживают своей красотой.

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