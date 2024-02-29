Вогнеспад: Мережу зачарувало вкрай рідкісне явище – відео

У Йосемітському національному парку, що в Каліфорнії, США, зафільмували рідкісне явище - "вогнеспад".

Про це пише Newsweek.

На відео, знятому 22 лютого, видно, як водоспад Хвощ освітлений, наче горить вогнем.

Це явище – ілюзія. Її можна побачити лише від середини до кінця лютого кожного року у каліфорнійському парку. Це відбувається, коли сонце сідає під певним кутом, коли світло падає на водоспад, створюючи ефект горіння води.

На відео, знятому Шрінівасаном Манієваннаном, видно, як глядачі чекають біля оглядового майданчика, очікуючи на можливість побачити рідкісне явище. Згодом вода раптово починає світитися, наче її підпалили. Сяйво водоспаду, здається, стає темнішим у міру того, як сонце продовжує сідати.

Щороку в Йосеміті спостерігається сплеск відвідувачів: глядачі збираються у каліфорнійському парку, сподіваючись побачити рідкісне явище. Однак є деякі суворі критерії, яким необхідно відповідати, щоб "пожежа" сталася. По-перше, це дуже залежить від погоди, оскільки небо має бути кришталево чистим, щоб сонячне світло досягло води, повідомляє туристичний інформаційний сайт Yosemite.com. Під час сезону "пожеж" є дуже маленьке вікно можливостей, поки сонце сідає, для створення ілюзії, тому, якщо в цей час хмари закривають сонце, цього не станеться. Це також залежить від того, скільки води стікає зі скелі. Ілюзія проявляється на повну силу лише тоді, коли у Хвощі достатньо води, щоб відбивати світло. Тому на землі завжди має бути трохи снігу, щоб вода надходила у водоспад. Але це також має поєднуватися з теплими умовами, щоб сніг танув достатньо та потрапляв у водоспад.

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Також повідомляється, що можна побачити сяйво вогнеспаду, якщо на вулиці холодно та зі скелі тече лише невелика кількість води. Світло все одно відбиватиметься в невеликому струмочку води. Однак ілюзія лави не досягає свого повного ефекту, якщо зі скелі не падає багато води, як показано в цьому відео.

Відвідувачі можуть спланувати свій візит, щоб побачити вогнепад, заздалегідь дізнавшись про рівень потоку води. Вебкамера Йосемітського водоспаду транслює в реальному часі декілька ділянок національного парку, а це означає, що потенційні глядачі можуть подивитися на водоспад Хвощ, щоб оцінити потік води перед прибуттям.

Нагадаємо, раніше науковці показали унікальне природне явище - снігові "пончики". Такі "скульптури" дійсно заворожують своєю красою.

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