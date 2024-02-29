Чоловік побив наречену та гостей просто на весіллі – фото

Чоловік із Флориди перебуває за ґратами після того, як зірвав весілля, на якому він нібито напав на наречену і повалив її на землю.

Про це повідомляє FOX 35.

Згідно з письмовими свідченнями про арешт з офісу шерифа округу Пінеллас, 45-річний Ронтай Стоукс був заарештований і звинувачений у п'яти пунктах звинувачення у скоєнні кримінального злочину та одному пункті звинувачення у заподіянні злочинної шкоди після інциденту в Ларго в суботу, 24 лютого.

Ронтай Стоукс / Фото: Pinellas County Sheriff's Office

Стоукс, який був гостем на весіллі, вступив у словесну суперечку з нареченою і повалив її на землю.

Стосунки між Стоуксом та нареченою не були одразу з’ясовані в письмових показаннях, як і не було вказано причину їхнього конфлікту. Однак у письмових свідченнях стверджується, що були докази того, що вплив алкоголю відіграв роль у сварці.

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У письмових свідченнях Ронтая також звинувачують у тому, що він схопив керамічний стілець і жбурнув його у скляні двері, внаслідок чого було зламано ніжку стільця та завдано шкоди на суму майже 800 доларів.

У записах йдеться, що Стоукса потім вивели з будівлі, але він нібито побив руками та ногами декількох гостей весілля, зокрема свою матір, племінницю, зятя та ще одного гостя, який виходив із місця проведення свята.

Ронтай, раніше засуджений за побої 2014 року, залишається під вартою у в'язниці округу Пінеллас під заставу у розмірі 30 000 доларів.

Нагадаємо, священника та його партнера заарештували за торгівлю віагрою. Вони продавали препарати вдома.

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