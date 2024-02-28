Директор школи програв гроші з бюджету в азартні ігри

У Польщі директор ліцею програв 670 000 злотих із бюджету навчального закладу в азартні ігри.

Про це пише InPoland.

Прокуратура звинуватила ексочільника середньої школи в Бусько-Здруї у привласненні коштів у березні минулого року.

Ліцей №1 організовував поїздки учнів за кордон. 2020 року дітей планували відправити до Хорватії та Італії. Зібрані гроші вчителі передали на зберігання директору в сейф. Втім, через пандемію коронавірусу мандрівку відклали.

Після літніх канікул, 6 вересня, Томаш, який працював директором 10 років, не з'явився на робоче місце. Тоді його заступник помітив зникнення коштів, які були відкладені на поїздки.

Як виявилося, Томаш був ігроманом. Чоловік робив ставки на футбол та інші види спорту, а також відвідував стаціонарні букмекерські контори.

Директора звільнили, він визнав свою провину та почав сплачувати борг. Чоловіку загрожує до двох років і 10 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Японії директора середньої школи звільнили через його махінації з кавою. Він перепросив учнів та їхніх батьків.

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