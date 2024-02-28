Каскад водосховищ зупинить армію РФ на Донбасі – речник ОСУВ "Таврія"

На Авдіївському напрямку Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції, використовуючи на свою користь рельєф місцевості з каскадом водосховищ.

Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції на Авдіївському напрямку. Цьому сприяє рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свобода".

"Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", – сказав Лиховій.

За його словами, штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка. Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", – додав Лиховій.

Крім того, молодший сержант батальйону БпАК (безпілотних авіаційних комплексів – ред.) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін каже, що польові укріплення є, і вони допомагають ЗСУ оборонятись від піхотних підрозділів армії РФ та артилерії. Але від керованих авіаційних бомб, які російські сили застосовують на цьому напрямку, захисту наразі немає.

"Це піхотні польові укріплення, які дозволяють ефективно оборонятися від піхоти і артилерійської компоненти. Але супротивник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, – удари коригованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це вирва пʼять метрів завглибшки", – розповів військовий.

Він також наголосив, що в самій Авдіївці українські сили мали потужні укріплення і лінії оборони, які допомагали ЗСУ стримувати армію РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини

Після відходу ЗСУ з Авдіївки на цьому напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Водночас захисники були змушені відступити від ще двох сіл під Авдіївкою. Йдеться про Сєверне та Степове, де загалом до війни проживало близько 100 мешканців.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що армія Російської Федерації після захоплення Авдіївки на Донеччині підтримує відносно швидкий темп наступальних операцій. Впродовж найближчих тижнів окупанти можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від міста.

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