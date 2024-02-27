ЗСУ залишили ще два села під Авдіївкою

Українські війська залишили ще два села під Авдіївкою. Йдеться про Сєверне та Степове.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєверне та Степове. У них на двох до війни було разом до 100 мешканців. Запеклі бої за Сєверне при цьому тривали також з учорашнього вечора і вночі", – зауважив він.

Раніше йшлося про те, що на Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів.