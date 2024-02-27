ВСУ оставили еще два села под Авдеевкой

Украинские войска оставили еще два села под Авдеевкой. Речь идет о Северном и Степном.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степное. У них на двоих до войны было вместе до 100 жителей. Ожесточенные бои за Северное при этом продолжались также со вчерашнего вечера и ночью", — отметил он.

Ранее речь шла о том, что на Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичей.