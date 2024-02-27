Курс валют на 28 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В частности, европейская валюта "подпрыгнет" на 12 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 28 февраля. Все три валюты – доллар, евро и злотый – вырастут в цене.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,42 (+9 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,71 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,67 (+2 коп.).

Заметим, по оценкам банкиров, в марте на валютном рынке чуть ли не каждый день будут происходить изменения. Курсы могут как расти, так и снижаться.

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