Каскад водохранилищ остановит армию РФ на Донбассе — пресс-секретарь ОСУВ "Таврия"

В Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонной операции, используя в свою пользу рельеф местности с каскадом водохранилищ.

Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонную операцию на Авдеевском направлении. Этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненько, Орловка и Бердичи.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода".

"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", – сказал Лиховий.

По его словам, штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", – добавил Лиховий.

Кроме того, младший сержант батальона БпАК (беспилотных авиационных комплексов – ред.) 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолий Никитин говорит, что полевые укрепления есть, и они помогают ВСУ защищаться от пехотных подразделений армии РФ и артиллерии. Но от управляемых авиационных бомб, которые российские силы применяют в этом направлении, защиты пока нет.

"Это пехотные полевые укрепления, позволяющие эффективно обороняться от пехоты и артиллерийской компоненты. Но противник сейчас применяет тактику, против которой у нас нет противоядия, – удары корректируемыми авиабомбами по 500 килограммов взрывчатки. Это воронка пять метров в глубину", – рассказал военный.

Он также подчеркнул, что в самой Авдеевке у украинских сил были мощные укрепления и линии обороны, которые помогали ВСУ сдерживать армию РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

После ухода ВСУ из Авдеевки на этом направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев. В то же время защитники были вынуждены отступить от еще двух сел под Авдеевкой. Речь идет о Северном и Степном, где в общей сложности до войны проживало около 100 жителей.

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что армия Российской Федерации после захвата Авдеевки в Донецкой области поддерживает относительно быстрый темп наступательных операций. В ближайшие недели оккупанты могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от города.

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