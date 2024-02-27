Оккупанты в районе Авдеевки продолжают продвижение: названа цель

Российские оккупанты в районе Авдеевки продолжают продвижение с целью создания вокруг города буферной зоны безопасности. Военные РФ пользуются дефицитом боеприпасов ВСУ.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, буфер безопасности в Авдеевке может охватывать полукруг через села Степное, Бердичи, Семеновка, Орловка, Тонечко и Северное.

“Силы и средства РОВ на этом участке распределены следующим образом. Орловка – с востока и юго-востока населенный пункт штурмуют подразделения 114-й ОМСБр 1 АК, 35-й, 55-й ОМСБр 41 ОВА, 21-й, 30-й ОМСБр 2 ОВА, а также 24 ОБр СПП; Степное – Бердичи – 30-я, 15-я ОМСБр 2 ОВА; Северное – 87 СП, 1-я ОМСБр 1 АК, 10 ТП 20 МСД; Ожидалось, что после захвата Авдеевки РОВ займутся перегруппировкой и восстановлением сил. Они не стали компенсировать потери, понесенные за время наступления на город, а продолжили продвижение, пользуясь окном возможностей — дефицитом артиллерийских боеприпасов”, — рассказал Александр Коваленко.

Он также добавил, что россияне продолжают использовать тактическую авиацию, нанося удары, в частности, по Орловке — за прошедшие сутки оккупанты совершили 30 сбросов КАБ, по Тоненькому — до 20 сбросов.

Авдеевская локация остается в вопросах применения КАБ одной из самых интенсивных.

"В условиях недостаточной артиллерийской компоненты, эшелонированной обороны, а также противодействия КАБам, у россиян сохраняется инициатива по продвижению как минимум в пределах так называемой буферной зоны", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что оккупанты захватили еще две деревни к западу от Авдеевки.

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