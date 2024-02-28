До України йде +18 тепла: синоптикиня здивувала прогнозом погоди

В останній день зими, 29 лютого, до України прийде суттєве потепління. Очікується +7+12, а в західних областях +12+18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Я сказала вже про завтрашню денну температуру повітря, яка буде досить високою, проте ночі ще холодні і найближчої, наприклад, на сході очікується -2-5 градусів. Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію - 29-го лютого опадів не передбачається. Хіба хвостик атмосферного фронту зумовить невеликий дощ на Волині та Рівненщині", - написала вона.

У Києві 29 лютого буде сухим, із сонячними проясненнями. Вночі очікується близько нуля, але вдень буде достатньо тепло - близько +10 градусів.

У перший день весни, за прогнозами синоптика, буде багато сонця, +6+12 градусів, на заході +12+18 градусів.

Раніше повідомляли, якою буде погода на початку весни.

Читайте також: