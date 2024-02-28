В Украину идет +18 тепла: синоптик удивила прогнозом погоды

В Киеве 29 февраля будет сухим с солнечными прояснениями.

В последний день зимы, 29 февраля, в Украину придет существенное потепление. Ожидается +7+12, а в западных областях +12+18 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Я сказала уже о завтрашней дневной температуре воздуха, которая будет достаточно высокой, однако ночи еще холодные и ближайшей, например, на востоке ожидается -2-5 градусов. Антициклон и дальше будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию — 29 февраля осадков не предвидится. Разве хвостик атмосферного фронта вызовет небольшой дождь на Волыни и Ровенщине", — написала она.

В Киеве 29 февраля будет сухим с солнечными прояснениями. Ночью ожидается около нуля, но днем будет достаточно тепло – около +10 градусов.

В первый день весны, по прогнозам синоптика, будет много солнца +6+12 градусов, на западе +12+18 градусов.

Ранее сообщалось, какой будет погода в начале весны.

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