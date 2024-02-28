США ухвалили важливе рішення для українських біженців

Міністерство нацбезпеки США на два роки подовжило можливість перебування українців за гуманітарними паролями. Зокрема, йдеться про програму Uniting for Ukraine.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Маркарова подякувала американському Міністерству нацбезпеки за рішення, що надає можливість громадянам України, термін перебування яких на території США за гуманітарними паролями закінчується цього року, отримати нові гуманітарні паролі строком до двох років.

Дипломатка зазначила, що право поновити свій статус гуманітарного паролю одержали українці:

які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U),

яким було надано гуманітарний пароль у пунктах пропуску через держкордон США у період від 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

"Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих росією", – додала пані посол України.

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Вона також вказала, що детальна інформація про умови та процедури одержання нових гуманітарних паролів опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США.

До слова, за даними Міжнародної організації з міграції, за два роки повномасштабної війни в Україні свої домівки залишили понад 14 млн людей. Це майже третина населення країни.

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