У Словаччині ухвалили важливе рішення щодо українських біженців

Термін дії тимчасового притулку продовжили, але виплату компенсацій за проживання зменшили.

У середу, 21 лютого, у Словаччині до 4 березня 2025 року продовжили термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, яких війна змусила покинути рідні домівки.

Відповідну постанову ухвалив словацький уряд, відповідно до рішення Ради Євросоюзу, повідомляє словацьке видання SME.

Статус тимчасового притулку дозволяє людям, які тікають від війни, працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, право на матеріальну допомогу в разі потреби.

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Водночас цією постановою словацького уряду зменшено виплати компенсацій за проживання в квартирах і сімейних будинках - до п'яти євро за ніч.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток пояснив коригування поточними можливостями державного бюджету. За його словами, незважаючи на зменшення виплат, це все одно відносно велика матеріальна допомога.

Українці, які перебувають у Словаччині, можуть оновити документ через електронні служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Нагадаємо, уряд Словаччини більше не надсилатиме Києву жодної військової допомоги зі складів своїх збройних сил. Однак Братислава повністю не може відмежуватися від допомоги Україні.

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