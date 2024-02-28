США приняли важное решение для украинских беженцев

Министерство национальной безопасности США на два года продлило возможность пребывания украинцев по гуманитарным паролям. В частности, речь идет о программе Uniting for Ukraine.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Маркарова поблагодарила американское Министерство нацбезопасности за решение, предоставляющее возможность гражданам Украины, срок пребывания которых на территории США по гуманитарным паролям истекает в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до двух лет.

Дипломат отметила, что право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили украинцы:

прибывшие в США по программе Uniting for Ukraine (U4U),

которым был предоставлен гуманитарный пароль в пунктах пропуска через госграницу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.

"Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно выехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией", — добавила посол Украины.

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Она также указала, что подробная информация об условиях и процедурах получения новых гуманитарных паролей опубликована на сайте Службы гражданства и иммиграции США.

К слову, по данным Международной организации миграции, за два года полномасштабной войны в Украине свои дома покинули более 14 млн человек. Это около трети населения страны.

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