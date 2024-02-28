Директор школы проиграл деньги из бюджета в азартные игры

В Польше директор лицея проиграл 670 000 злотых из бюджета учебного заведения в азартные игры.

Об этом пишет InPoland.

Прокуратура обвинила экс-главу средней школы в Буско-Здруе в присвоении средств в марте в прошлом году.

Лицей №1 организовывал поездки учеников за границу. В 2020 году детей планировали отправить в Хорватию и Италию. Собранные деньги учителя передали на хранение директору в сейф. Впрочем, из-за пандемии коронавируса путешествие отложили.

После летних каникул, 6 сентября, Томаш, работавший директором 10 лет, не явился на рабочее место. Тогда его заместитель заметил исчезновение средств, отложенных на поездки.

Как оказалось, Томаш был игроманом. Мужчина делал ставки на футбол и другие виды спорта, а также посещал стационарные букмекерские конторы.

Директора уволили, он признал свою вину и начал платить долг. Мужчине грозит до двух лет и 10 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Японии директора средней школы уволили из-за его махинации с кофе. Он извинился перед учениками и их родителями.

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