Котенок едва не сорвал заседание в мэрии — забавное видео

В Турции маленький котенок по имени Белла чуть не сорвал заседание правительства.

Видео опубликовал мэр города Бейкоз Мурат Айдын на своей странице в X (Twitter) во Всемирный день кошек – 17 февраля.

Котенок Белла живет в муниципалитете. На видео Белла подходит к Мурату Айдину в то время, когда он докладывает в микрофон. Котенок пытается привлечь его внимание, более того – даже вылез мэру на шею.

"Это была наша первая встреча с Беллой. Это был ее первый и последний опыт координационной встречи. Сейчас она еще больше выросла и вместе со своим братом радует наш дом", — говорится в сообщении.

Bella'yla ilk karşılaşmamızdı



Aynı zamanda onun ilk ve son koordinasyon toplantısı deneyimiydi. :) @Beykoz_Bld



Şimdilerde daha da büyüdü ve kardeşiyle birlikte evimizin nešesi #DünyaKedilerGünü pic.twitter.com/13ZRmg3pwh — Murat Aydın (@murataydintr) February 17, 2024

Напомним, фермер восхитил огромными изображениями кошек на рисовых полях (фото).

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