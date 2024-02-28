Котенок едва не сорвал заседание в мэрии — забавное видео

Мэр турецкого города Бейкоз показал забавное видео с животным.
В Турции маленький котенок по имени Белла чуть не сорвал заседание правительства.
Видео опубликовал мэр города Бейкоз Мурат Айдын на своей странице в X (Twitter) во Всемирный день кошек – 17 февраля.
Котенок Белла живет в муниципалитете. На видео Белла подходит к Мурату Айдину в то время, когда он докладывает в микрофон. Котенок пытается привлечь его внимание, более того – даже вылез мэру на шею.
"Это была наша первая встреча с Беллой. Это был ее первый и последний опыт координационной встречи. Сейчас она еще больше выросла и вместе со своим братом радует наш дом", — говорится в сообщении.
Bella'yla ilk karşılaşmamızdı— Murat Aydın (@murataydintr) February 17, 2024
Aynı zamanda onun ilk ve son koordinasyon toplantısı deneyimiydi. :) @Beykoz_Bld
Şimdilerde daha da büyüdü ve kardeşiyle birlikte evimizin nešesi #DünyaKedilerGünü pic.twitter.com/13ZRmg3pwh
Напомним, фермер восхитил огромными изображениями кошек на рисовых полях (фото).
Читайте также ведущие новости дня:
- Запад повышает ставки – как ответит Путин: сценарии третьего года полномасштабной войны на фоне второго "пришествия" Трампа в США
- "Авдеевские "ждуны" могли и гранату бросить на наши позиции": боец рассказал о местных, ожидавших РФ
- Благодаря чему ВСУ стали чаще сбивать самолеты РФ: в Defense Express объяснили