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Кошеня ледь не зірвало засідання в мерії – кумедне відео

Кошеня ледь не зірвало засідання в мерії – кумедне відео

Кошеня, яке ледь не зірвало засідання в мерії турецького міста / Фото: скриншот

Мер турецького міста Бейкоз показав кумедне відео із тваринкою.

У Туреччині маленьке кошеня на ім'я Белла ледь не зірвало засідання уряду.   

Відео опублікував мер міста Бейкоз Мурат Айдин на своїй сторінці в X (Twitter) у Всесвітній день котів – 17 лютого. 

Кошеня Белла живе в муніципалітеті. На відео Белла підходить до Мурата Айдина у той час, коли він саме доповідає в мікрофон. Кошеня намагається привернути його увагу, ба більше – навіть вилізло меру на шию.

"Це була наша перша зустріч із Беллою. Це також був її перший і останній досвід координаційної зустрічі. Зараз вона ще більше виросла і разом зі своїм братом тішить наш дім", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, фермер замилував величезними зображеннями котів на рисових полях (фото).

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