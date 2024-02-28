Кошеня ледь не зірвало засідання в мерії – кумедне відео

У Туреччині маленьке кошеня на ім'я Белла ледь не зірвало засідання уряду.

Відео опублікував мер міста Бейкоз Мурат Айдин на своїй сторінці в X (Twitter) у Всесвітній день котів – 17 лютого.

Кошеня Белла живе в муніципалітеті. На відео Белла підходить до Мурата Айдина у той час, коли він саме доповідає в мікрофон. Кошеня намагається привернути його увагу, ба більше – навіть вилізло меру на шию.

"Це була наша перша зустріч із Беллою. Це також був її перший і останній досвід координаційної зустрічі. Зараз вона ще більше виросла і разом зі своїм братом тішить наш дім", – йдеться у повідомленні.

Bella’yla ilk karşılaşmamızdı



Aynı zamanda onun ilk ve son koordinasyon toplantısı deneyimiydi. :) @Beykoz_Bld



Şimdilerde daha da büyüdü ve kardeşiyle birlikte evimizin neşesi#DünyaKedilerGünü pic.twitter.com/13ZRmg3pwh — Murat Aydın (@murataydintr) February 17, 2024

Нагадаємо, фермер замилував величезними зображеннями котів на рисових полях (фото).

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