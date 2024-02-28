РФ готується до вторгнення Китаю: провела репетицію ядерного удару – FT

Ядерна відповідь варіюється за критеріями: від вторгнення на російську територію до знищення 20% підводних човнів РФ із балістикою.

Російські війська відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою, свідчить витік інформації з військових файлів РФ. Ці файли містять сценарії підготовки до вторгнення Китаю.

Про це повідомляє Financial Times.

У таємних російських документах описується поріг застосування тактичної ядерної зброї. Він нижчий, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала. Йдеться про 29 таємних військових файлів, складених у період від 2008 до 2014 року.

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Критерії для потенційної відповіді ядерним ударом варіюються від вторгнення ворога на російську територію до конкретніших тригерів, як-отк знищення 20% стратегічних підводних човнів РФ з балістичними ракетами.

Хоча вік документів – 10 років і більше, експерти стверджують, що вони досі актуальні для сучасної військової доктрини Росії.

Матеріали російських навчань демонструють, що Східний військовий округ РФ відпрацьовував численні сценарії, які зображують вторгнення з боку Китаю. Навчання дають рідкісну можливість уявити те, як Росія розглядає свій ядерний арсенал як наріжний камінь своєї оборонної політики, і як готує війська до завдавання першого ядерного удару в певних бойових умовах.

За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю – сценарії

В одній із вправ, де описується гіпотетичний напад Китаю, йдеться, що Росія, названа в межах військової гри "Північною Федерацією", може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити просування "Півдня" з другою хвилею сил вторгнення.

"Головнокомандувач віддав наказ... застосувати ядерну зброю... ...у разі розгортання противником підрозділів другого ешелону і загрози подальшого наступу "Півдня" на напрямку головного удару", – йдеться в таємному документі.

У ще одній навчальній презентації для офіцерів ВМС Росії (не пов'язаній із Китаєм) вказані ширші критерії потенційного ядерного удару. Зокрема, йдеться про висадку противника на території РФ, ураження підрозділів, відповідальних за охорону прикордонних районів, або неминучий напад ворога із застосуванням звичайних видів озброєння.

Поріг визначається як сукупність чинників, за яких втрати російської армії "незворотно призведуть до її нездатності зупинити велику ворожу агресію", що є "критичною ситуацією для державної безпеки Росії".

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Серед інших можливих умов для застосування Росією ядерної зброї – знищення 20% її стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасне ураження основного і резервного берегових командних пунктів.

У таємних документах передбачається, що війська РФ зможуть застосовувати тактичну ядерну зброю для досягнення широкого спектра цілей. Серед них – стримування держав від агресії [...] або ескалації воєнних конфліктів, припинення агресії, запобігання втраті боїв або території російськими військами, підвищення ефективності ВМС РФ.

До слова, в середині лютого голова американського Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер заявив "про серйозну загрозу національній безпеці". Деякі ЗМІ повідомили, що йдеться про бажання РФ розмістити ядерну зброю в космосі.

Згодом Білий дім повідомив, що загроза нацбезпеці, про яку заявляв Тернер, пов’язана з протисупутниковими засобами, які розробляє Росія.

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