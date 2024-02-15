Російська зброя у космосі: в Білому домі зробили заяву

Розвідувальне співтовариство США вважає загрозою для національної безпеки створення в Росії засобів, здатних знищувати супутники на навколоземній орбіті.

У четвер, 15 лютого, Білий дім підтвердив, що загроза національній безпеці, про яку напередодні говорив конгресмен-республіканець Майк Тернер, пов’язана з “протисупутниковими засобами, які розробляє Росія”.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує CNN.

При цьому представник Білого дому спробував заспокоїти тим, що російська зброя в космосі не буде націлена на Сполучені Штати чи Землю загалом.

“Кроки Росії щодо розвитку цього конкретного потенціалу викликають занепокоєння, але безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає. Ми не говоримо про зброю, яку можна використовувати для нападу на людей або для фізичного знищення Землі”, — зауважив Кірбі.

За його словами, США мають намір "взаємодіяти безпосередньо з росіянами", але ще не вступили в контакт.

“Я не хочу применшувати потенціал загрози. Вона може вплинути на послуги [комунікації] на Землі, в цьому немає сумніву. Будь-яка протисупутникова здатність повинна викликати загальне занепокоєння”, – додав Кірбі, зазначивши, що приватні та державні супутники, які обертаються навколо Землі, важливі для зв’язку, командування та контролю, транспортування, фінансових і комерційних питань.

Речник Ради національної безпеки США наголосив, що розвідувальне співтовариство США “серйозно стурбоване” широким розсекреченням інформації, пов’язаної із загрозою. Він додав, що "набагато ефективнішим підходом" було б не оприлюднювати всю інформацію.

За його словами, Сполучені Штати знали про спроби Росії розвинути протисупутниковий потенціал протягом "багатьох місяців, якщо не років", але лише останніми тижнями було отримано можливість “більш чітко оцінити, як Росія намагається розвинути цей потенціал”.

Нагадаємо, у середу, 14 лютого, голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер опублікував загадкову заяву, в якій оголосив "про серйозну загрозу національній безпеці”. Відсутність деталей про природу загрози призвела до багатьох спекуляцій. Деякі видання повідомили, що інформація стосується бажання росіян розмістити ядерну зброю в космосі.

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