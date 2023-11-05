Нова ера: Ізраїль вперше у світі збив ракету у космосі – The Telegraph

Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету за межами стратосфери Землі.

Про це пише The Telegraph.

Також читайте ЗМІ повідомили, що запланований візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутись

За інформацією видання, цього тижня Ізраїль використав свою систему протиракетної оборони Arrow, щоб збити балістичну ракету за межами атмосфери Землі, що стало "першим боєм у космосі".

Балістична ракета була запущена з Ємену підтримуваними Іраном хуситами та пролетіла понад 1600 км над Аравійським півостровом на шляху до ізраїльського портового міста Ейлат.

Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, на якому показано момент перехоплення, де циліндрична балістична ракета, що наближається, ледве помітна до того, як лунає вибух.

На фотографіях з ізраїльського міста Ейлат видно сліди диму від перехоплювача Arrow, а місцеві жителі повідомляли, що чули потужний вибух із землі.

У виданні зауважують, що армія оборони Ізраїлю не розповсюджує подробиць про перехоплення, однак відомо, що ізраїльські ВПС мають на озброєнні кілька батарей системи Arrow 2, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що летять у космосі.

Зазначається, що ракета, яку збив Ізраїль, — це Qader — вдосконалена версія іранської розробки Shahab 3. Саме цій загрозі була протиставлена ізраїльська система Arrow, яку вперше застосували приблизно 25 років тому.

"Успішне перехоплення — це набагато більше, ніж захист жителів Ейлата та завдавання удару по хвастощам хуситів", — сказав ізраїльський чиновник із Міністерства оборони. "Насамперед, це доводить Ірану, який стояв за запуском і постачанням ракети, що Ізраїль має здатність діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту".

Раніше повідомлялося, що є менські бойовики-хусити атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.

Читайте також: