Новая эра: Израиль впервые в мире сбил ракету в космосе — The Telegraph

Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету за пределами стратосферы Земли.

Об этом пишет The Telegraph.

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По информации издания, на этой неделе Израиль использовал свою систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, что стало "первым боем в космосе".

Баллистическая ракета была запущена из Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела более 1600 км над Аравийским полуостровом по пути в израильский портовый город Эйлат.

Министерство обороны Израиля опубликовало видео, на котором показан момент перехвата, где приближающаяся цилиндрическая баллистическая ракета едва заметна до того, как раздается взрыв.

На фото из израильского города Эйлат видны следы дыма от перехватчика Arrow, а местные жители сообщали, что слышали мощный взрыв с земли.

В издании отмечают, что армия обороны Израиля не распространяет подробностей о перехвате, однако известно, что израильские ВВС имеют на вооружении несколько батарей системы Arrow 2, использующей гиперзвуковой перехватчик для уничтожения летящих в космосе ракет.

Отмечается, что ракета, сбитая Израилем, — это Qader — усовершенствованная версия иранской разработки Shahab 3. Именно этой угрозе была противопоставлена израильская система Arrow, которую впервые применили примерно 25 лет назад.

"Успешный перехват — это гораздо больше, чем защита жителей Эйлата и нанесение удара по хвастовству хуситов", — сказал израильский чиновник из Министерства обороны. "Прежде всего, это доказывает Ирану, стоявшему за запуском и поставкой ракеты, что Израиль обладает способностью действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта".

Ранее сообщалось, что еменские боевики-хуситы атаковали Израиль ракетами и беспилотниками.

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