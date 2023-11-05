Беременная Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка

Знаменитость устроила гендер-пати.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассекретила пол третьего ребенка.
В частности, знаменитость вместе со своим мужем, танцором Андреем Диким, чтобы узнать радостную новость, устроила гендер-пати. Соответствующим роликом с мероприятия Ребрик поделилась в своем Instagram.
На видео супруги вместе с дочками выпускали из специальных баллонов дым, который и указал им на пол ребенка. У Ребрик родится третья девочка.
"Мы так ждем тебя", — подписала кадры ведущая.
Кстати, муж и младшая дочь Ребрик Полина были убеждены, что знаменитость ждет именно девочку. Дочь супругов Диана мечтала о брате, а вот сама ведущая уверяла, что ей все равно, но хотела бы стать мамой мальчика.
"Мне все равно - мальчик или девочка. Интересно было бы попробовать себя мамой мальчика", — делилась знаменитость.
Напомним, вскоре блогерша Саша Бо в третий раз станет мамой. У знаменитости родится девочка. Саша уже рассекретила имя, которое вместе с мужем выбрала для дочери.
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