Беременная Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассекретила пол третьего ребенка.

В частности, знаменитость вместе со своим мужем, танцором Андреем Диким, чтобы узнать радостную новость, устроила гендер-пати. Соответствующим роликом с мероприятия Ребрик поделилась в своем Instagram.

На видео супруги вместе с дочками выпускали из специальных баллонов дым, который и указал им на пол ребенка. У Ребрик родится третья девочка.

Беременная Лилия Ребрик раскрыла пол третьего ребенка

"Мы так ждем тебя", — подписала кадры ведущая.

Кстати, муж и младшая дочь Ребрик Полина были убеждены, что знаменитость ждет именно девочку. Дочь супругов Диана мечтала о брате, а вот сама ведущая уверяла, что ей все равно, но хотела бы стать мамой мальчика.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Мне все равно - мальчик или девочка. Интересно было бы попробовать себя мамой мальчика", — делилась знаменитость.

Напомним, вскоре блогерша Саша Бо в третий раз станет мамой. У знаменитости родится девочка. Саша уже рассекретила имя, которое вместе с мужем выбрала для дочери.

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