Вагітна Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитини

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик розсекретила стать третьої дитини.

Зокрема, знаменитість разом зі своїм чоловіком, танцівником Андрієм Диким, аби дізнатися радісну новину, влаштувала гендер-паті. Відповідним роликом із заходу Ребрик поділилася у своєму Instagram.

На відео подружжя разом з доньками випускало зі спеціальних балонів дим, який і вказав їм на стать дитини. У Ребрик народиться третя дівчинка.

Вагітна Лілія Ребрик розкрила стать третьої дитини

"Ми так чекаємо на тебе", - підписала кадри ведуча.

До речі, чоловік та молодша донька Ребрик Поліна були переконані, що знаменитість чекає саме на дівчинку. Донька подружжя Діана мріяла про братика, а от сама ведуча запевняла, що їй все одно, але хотіла б стати мамою хлопчика.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Мені все одно - хлопчик чи дівчинка. Цікаво було б спробувати себе мамою хлопчика", - ділилася знаменитість.

Нагадаємо, незабаром блогерка Саша Бо втретє стане мамою. У знаменитості народиться дівчинка. Саша вже розсекретила ім'я, яке разом з чоловіком обрала для донечки.

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